POL-UL: (BC, HDH, GP, UL) Region - Polizei stoppt berauschte Fahrer

Mit Alkohol und Drogen waren mehrere Autofahrer am Mittwoch in der Region unterwegs.

Ulm (ots)

(BC) Gegen 16.10 Uhr stoppte die Polizei einen Golf in der Ulmer Straße. Bei der Kontrolle des Autofahrers hatten die Beamten den Verdacht, dass der Mann Drogen genommen hatte. Der 41-Jährige kam in ein Krankenhaus. Dort nahm ihm ein Arzt Blut ab. Das wird jetzt ausgewertet und soll Aufschluss darüber geben, welche Drogen und wie viel davon der Autofahrer tatsächlich genommen hatte. Ins Krankenhaus kam auch ein 31-Jähriger nachdem ihn die Polizei in Ochsenhausen kontrolliert hatte. Der Mann war gegen 21.35 Uhr mit seinem Opel in der Biberacher Straße unterwegs. Dort stoppte eine Polizeistreife das Fahrzeug. Die Beamten überprüften nicht nur das Fahrzeug und den Führerschein des Mannes. Auch die Fahrtauglichkeit des 31-Jährigen überprüften sie, wobei sie den Verdacht hatten, dass der Autofahrer Drogen genommen hatte, was auch ein Test bestätigte.

(HDH) Auch in Heidenheim musste die Polizei feststellen, dass Autofahrer im Rausch unterwegs waren: In der Straße Im Ugental kontrollierten sie gegen 22.40 Uhr einen Autofahrer. Schnell hatten die Beamten den Verdacht, dass der 31-Jährige Drogen genommen hatte. Ein Arzt nahm dem Mann später in einem Krankenhaus Blut ab. In Giengen kontrollierte die Polizei einen Audifahrer: Der war gegen 23.20 Uhr in der Hauptstraße unterwegs. Weil die Beamten den Verdacht hatten, dass der 25-Jährige Drogen genommen hatte, machte er einen Test. Der war positiv. Der Mann kam in eine Klinik und musste Blut abgeben.

(GP) Einen Unfall verursacht hatte ein betrunkener Autofahrer kurz nach Mitternacht: Der Golffahrer war in der Schillerstraße unterwegs. An der Kreuzung mit der Christophstraße achtete er nicht auf die Vorfahrt eines Mercedes. Der kam von rechts. Die Fahrzeuge stießen zusammen. Der Unfallverursacher trug bei dem Unfall leichte Verletzungen davon. Die Polizei kam und nahm den Unfall auf. Dabei rochen Sie bei dem Lenker des VW Alkohol. Ein Test bestätigte, dass der 26-Jährige zu viel davon intus hatte. Im Krankenhaus nahm ihm ein Arzt Blut ab. Die Autos waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Den Gesamtsachschaden schätzt die Polizei auf ungefähr 10.000 Euro.

Gegen 11.40 Uhr stoppte die Polizei einen VW in Uhingen. Die Polizei kontrollierte den Fahrer und hatte schnell den Verdacht, dass der Mann Drogen genommen hatte. Nachdem das ein Test bestätigte, kam der 30-Jährige in ein Krankenhaus, wo ihm ein Arzt Blut abnahm. In Eislingen stoppte die Polizei gegen 15.35 Uhr einen 26-Jährigen. Der war mit seinem VW in der Talstraße unterwegs. Auch er kam in ein Krankenhaus und musste Blut abgeben, weil ein Test der Polizei bestätigt hatte, dass er Drogen genommen hat.

(UL) Gegen 16.40 Uhr fuhr ein Suzuki in Munderkingen in der Erzbergerstraße. Die Polizei stoppte den Pkw und kontrollierte den Autofahrer. Dabei stellten die Beamten fest, dass 28-Jährige Drogen genommen hatte. Der Mann kam in ein Krankenhaus. Dort nahm ihm ein Arzt Blut ab.

Auf die Autofahrer kommen nun Anzeigen zu.

Die Polizei warnt: Wer berauscht fährt, bringt sich und andere in Gefahr und riskiert seinen Führerschein. Denn Alkohol und Drogen schränken die Wahrnehmung ein, führen zu einer falschen Einschätzung von Geschwindigkeiten und Entfernungen, verengen das Blickfeld, beeinträchtigen Reaktion und Koordination. Diese Mischung ist gefährlich.

