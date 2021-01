Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Herbrechtingen - Fett fängt Feuer

Leichte Verletzungen erlitt am Mittwoch ein Mann bei einem Brand in Herbrechtingen.

Ulm (ots)

Zu einem Küchenbrand rückten Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei gegen 13 Uhr in den Eichhornweg aus. Dort hatte ein Mann in einer Pfanne Fett erhitzt. Das wurde offenbar so heiß, dass es sich entzündete. Der Mann nahm die Pfanne und warf sie draußen in den Schnee. Dabei erlitt er leichte Verletzungen, weshalb ihn der Rettungsdienst in ein Krankenhaus brachte. Der Sachschaden in der Küche beträgt nach ersten Erkenntnissen wenige hundert Euro.

