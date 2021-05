POL-REK: 210519-7: Polizisten stellen Pärchen nach Ladendiebstahl - Kerpen

Polizei Rhein-Erft-Kreis

Die beiden flüchteten zunächst.

Am Dienstagnachmittag (18. Mai) haben Polizisten einen Mann (34) und am Abend eine Frau (24) vorläufig festgenommen. Die 24-Jährige hatte im Beisein ihres Freundes (34) gegen 14.45 Uhr in einem Supermarkt an der Sindorfer Straße Kosmetikartikel eingesteckt. Der 34-jährige Tatverdächtige schubste einen Zeugen (30), der das Paar im Kassenbereich des Lebensmittelgeschäfts stellte. Dadurch ermöglichte der 34-Jährige seiner Partnerin samt Beute die Flucht und lief kurze Zeit später selbst davon. An einer Kleingartenanlage trafen Polizisten den Tatverdächtigen und einen weiteren Zeugen (23) an, der die Tat beobachtet hatte und dem Mann gefolgt war.

Nach der Durchsuchung des bereits polizeilich in Erscheinung getretenen Beschuldigten, stellten die Beamten neben einem Mobiltelefon auch einen Autoschlüssel sicher. In dem Fahrzeug fanden die Polizisten Utensilien, die zur Entfernung von Sicherheitsetiketten dienen können. Polizeibeamte nahmen den 34-Jährigen vorläufig fest.

Gegen 22.15 Uhr erschien die zuvor geflüchtete Frau (24) unter dem Vorwand, den Autoschlüssel abholen zu wollen, in der Polizeiwache. Polizisten erkannten die 24-Jährige und nahmen sie ebenfalls vorläufig fest.

Die Frau muss sich in einem Verfahren wegen Ladendiebstahls und ihr Komplize wegen Körperverletzung vor einem Richter verantworten. (sc)

