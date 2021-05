Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 210519-5: Versuchter schwerer Raub auf Tankstelle - Frechen

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Der unbekannte Tatverdächtige ist ohne Beute geflüchtet.

Am Mittwochmorgen (19. Mai) versuchte ein bislang unbekannter Mann, die Mitarbeiterin (23) einer Tankstelle an der Kölner Straße auszurauben. Die Polizei fahndet nach einem etwa 20 bis 25 Jahre alten Tatverdächtigen und sucht Zeugen, die Angaben zur Identität des Mannes machen können. Der bislang unbekannte Räuber trat gegen 5 Uhr an den Tresen der Tankstelle und bedrohte dort eine 23-jährige Angestellte mit einer Schusswaffe. Der Täter forderte die junge Frau auf die Kasse zu öffnen. Der Aufforderung kam sie nicht nach, worauf er flüchtete.

Nach Angaben der Zeugin und Auswertung der Videoaufzeichnungen ist der Tatverdächtige etwa 165 Zentimeter groß und von schlanker Statur. Er hatte dunkles kurzes Haar, dunkle Augen und war mit einer dunklen Jacke mit orangefarbiger Kapuze und grauen Leuchtstreifen an den Ärmeln bekleidet. Unter der aufgezogenen Kapuze trug er außerdem eine dunkle Kappe. Sein Gesicht war mit einem blauen Mund-Nasen-Schutz bedeckt. Insgesamt soll sein Erscheinungsbild ungepflegt gewesen sein. Er hatte außerdem eine orangefarbene Einkaufstasche mit schwarzen Applikationen bei sich. Bei der Schusswaffe handelte es sich um eine schwarze Maschinenpistole.

Die Ermittler des Kriminalkommissariats 13 fragen: Wer hat die Tat oder den Tatverdächtigen beobachtet? Wer kann Angaben zur Identität des Mannes machen? Hinweise richten Sie bitte telefonisch unter der 02233 52-0 oder per E-Mail poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de an die zuständigen Beamten. (akl)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell