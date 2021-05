Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 210519-3: Müllcontainerbrand führte zu Gebäudeschaden - Brühl

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Der Hausmeister der Schule bemerkte den Brand.

Auf dem Gelände der Erich-Kästner-Realschule an der Römerstraße brannten Dienstagnacht (18. Mai) gegen 23 Uhr zwei große Müllcontainer. Durch die Hitzeentwicklung ist die Fassade einer angrenzenden Sporthalle beschädigt worden. Der Hausmeister der Schule bemerkte den Brand bei seinem Rundgang und verständigte die Feuerwehr, die den Brand löschte.

Das Kriminalkommissariat 11 in Hürth hat in der Sache die Ermittlungen aufgenommen und fragt: Wer hat zur Tatzeit am Brandort Verdächtige gesehen und kann Angaben zu ihnen machen? Hinweise nimmt das Kommissariat telefonisch unter 02233 52-0 oder auch per E-Mail unter poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen. (bm)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell