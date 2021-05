Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 210519-1: Zeuge hielt Trickdiebe fest - Brühl

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Der Ladendetektiv eines Verbrauchermarktes sah die Tat und griff beherzt ein.

Die Kundin (77) eines Verbrauchermarktes am Balthasar-Neumann-Platz befand sich in den Regalreihen, als sie am Dienstagmittag (18. Mai) um 11.30 Uhr von einem Unbekannten angesprochen worden ist. Derart abgelenkt bemerkte die Kundin nicht, dass sich eine Frau von hinten näherte, in die Handtasche der Dame griff und das Portemonnaie herausholte. Beide traten danach die Flucht in Richtung Ausgang an, wo sie jedoch der aufmerksame Ladendetektiv aufhielt und ins Büro bat. Die Ertappten (36m, 38w) händigten die Geldbörse aus. Die Bestohlene erfuhr erst jetzt von dem Verlust ihrer Wertsachen und nahm ihr Portemonnaie dankend entgegen. Polizeibeamte nahmen die Personaldaten der beiden Trickdiebe auf und forderten von den Durchreisenden eine Sicherheitsleistung, die beide beglichen. Sie gaben die Tat in einer Vernehmung zu. (bm)

