POL-REK: 210518-3: Ermittlungen nach Verdacht eines nicht erlaubten Kraftfahrzeugrennens - Elsdorf

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Verkehrskommissariat der Polizei Rhein-Erft bittet um Zeugenhinweise

Nach mehreren Hinweisen auf Videosequenzen, die auf Social-Media-Plattformen veröffentlicht wurden, hat die Polizei Rhein-Erft die Ermittlungen bezüglich des Verdachts eines nicht erlaubten Kraftfahrzeugrennens aufgenommen. Die Ermittler des Verkehrskommissariats suchen Zeugen.

Nach derzeitigem Sachstand zeigen die der Polizei vorliegenden Beweisvideos zwei Autos, die mit hoher Geschwindigkeit entlang der Brandstraße unterwegs waren. Diese Strecke ist für Kraftfahrzeuge gesperrt. Die Ermittlungen zur genauen Tatzeit, den benutzten Autos und den beteiligten Personen dauern an.

Hinweise zu den Autos und den Fahrern nimmt das Verkehrskommissariat unter der Rufnummer 02233 25-0 oder per Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen. (he)

