Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 210519-2: Nach Zufallsfund folgte die vorläufige Festnahme - Hürth

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Polizisten überprüften zur Nachtzeit zwei Männer, die gegen die Ausgangsbeschränkungen nach der Coronaschutz-Verordnung verstießen.

Zwei Männer (37, 48) waren Mittwochmorgen (19. Mai) um 2.30 Uhr in der Grippekovener Straße unterwegs, als Streifenbeamte beide wegen des Verdachtes des Verstoßes gegen die Coronaregeln überprüften. Dabei nahmen die Beamten deutlichen Marihuanageruch beim 48-Jährigen wahr, worauf er eine kleine Menge an Marihuana aushändigte. Da er sich zudem nicht ausweisen konnte, begleiteten ihn die Beamten zu seiner ehemaligen Wohnanschrift. Dort angekommen, staunten die Beamten nicht schlecht, als sie in einem Rucksack nicht nur den Personalausweis des Mannes fanden, sondern auch ein buntes Potpourri verschiedenster Drogen, einer Feinwaage und Verpackungsmaterial. Weitere Hinweise verdichteten den Verdacht, dass der 48-Jährige mit den Betäubungsmitteln handelt, worauf die Beamten ihn vorläufig festnahmen und die Drogen sicherstellten. (bm)

