Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Oberderdingen - 50.000 Euro Schaden bei Brand an unbewohntem Mehrfamilienhaus

KarlsruheKarlsruhe (ots)

Bei einem offenbar durch Schweißarbeiten ausgelösten Schwelbrand an einem Mehrfamilienhaus in Oberderdingen ist am Donnerstagvormittag ein Sachschaden in Höhe von etwa 50.000 Euro entstanden.

Nach den bisherigen Erkenntnissen wurden an einem Balkon des in der August-Lämmle-Straße gelegenen und zurzeit unbewohnten Mehrfamilienhauses Schweißarbeiten durchgeführt. Offenbar hierdurch kam es gegen 09:40 Uhr an der Außendämmung des Hauses zu einem Schwelbrand, der sich in der Folge bis unter das Dach ausbreitete.

Die alarmierte Feuerwehr musste zur Brandbekämpfung schließlich Teile der Dacheindeckung entfernen, um alle Glutnester zu löschen. Insgesamt wird der durch den Schwelbrand entstandene Sachschaden auf circa 50.000 Euro geschätzt. Personen kamen glücklicherweise nicht zu Schaden.

