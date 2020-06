Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Steinfeld (ots)

500 Euro Sachschaden sind die Bilanz einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Donnerstag zwischen 18 und 23 Uhr auf dem Parkplatz der Wiesentalhalle zugetragen hat. Der Geschädigte stellte bei der Rückkehr zu seinem PKW fest, dass dieser an der Fahrertür beschädigt wurde. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Bad Bergzabern telefonisch unter 06343/9334-0 oder per Mail unter pibadbergzabern@polizei.rlp.de entgegen.

