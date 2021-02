Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Henstedt-Ulzburg. Festnahme von Ladendieben - Täter war zur internationalen Fahndung ausgeschrieben

Bad Segeberg (ots)

Die Polizei hat am 25. Februar 2021, um 14:20 Uhr, zwei Ladendiebe aus Georgien im Alter von 36 bis 38 Jahren festgenommen, nachdem diese zuvor bei ihrer Tat von einem aufmerksamen Ladendetektiv beobachtet worden waren.

So entwendete ein Täter Hygieneartikel aus den Regalen eines Drogeriediscounters in der Straße Am Bahnbogen (Henstedt-Ulzburg), sein Komplize aus Hamburg wartete im Auto. Ein Detektiv konnte die Tat beobachten und die Polizei verständigen.

Nach der Festnahme wurde in dem Auto der Tatverdächtigen weiteres offensichtliches Diebesgut, hauptsächlich Parfüm, im Wert von mehreren hundert Euro sichergestellt.

Bei der Überprüfung der Personalien stellte sich heraus, dass einer der beiden Männer keinen Wohnsitz in Deutschland vorweisen konnte und falsche Papiere vorgelegt hatte. Unter seinem richtigen Namen lag ein Haftbefehl wegen Betruges und weiterer einschlägiger Delikte vor. Der Mann wurde von der Polizei in die Justizvollzugsanstalt in Lübeck überführt.

