Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Wedel - Fahrräder sichergestellt - Polizei sucht Eigentümer

Bad Segeberg (ots)

Bereits am Sonntag (07.02.2021) haben Beamte des Polizeireviers Wedel drei Fahrräder sichergestellt.

Nach derzeitigem Sachstand gehen die Ermittler davon aus, dass es sich bei den drei Fahrrädern um Stehlgut handelt.

Hierbei handelt es sich um ein Rennrad, Marke unbekannt, in der Farbe weiß, ein Damenfahrrad der Mareke Senator in der Farbe weiß-grau sowie um ein Mountainbike der Marke Cube in der Farbe türkis-schwarz-gelb.

Das Polizeirevier Wedel bittet um Mithilfe bei der Zuordnung der Räder: Wer vermisst eines dieser Fahrräder? Wer kennt den Eigentümer?

Hinweise bitte an das Polizeirevier Wedel unter der Rufnummer 04103- 5018-0.

