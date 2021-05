Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 210519-6: Polizei stellte zwei Tatverdächtige - Brühl

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Ein Zeuge beobachtete drei Jugendliche bei dem Einbruch in eine Baustelle.

Am Dienstagmorgen (18. Mai) verständigte ein Anwohner (51) der Straße 'Markt' die Polizei. Er hatte drei Jugendliche beobachtet, die gegen 5.30 Uhr in eine Baustelle eingebrochen waren. Einer der Jugendlichen beobachtete augenscheinlich das Umfeld, während die anderen beiden in das Gebäude eindrangen. Polizisten stellten zwei der beschriebenen Tatverdächtigen bereits auf der Anfahrt zum Einsatzort. Die beiden Jugendlichen (15/16) waren mit zwei E-Scootern geflüchtet. Die Beamten nahmen beide zur Identitätsfeststellung mit zu einer Polizeiwache. Im Anschluss übergaben die Beamten die beiden in die Obhut ihrer Eltern. Zu den Personalien des dritten Beteiligten machten die Jugendlichen keine Angaben. Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder dem Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich telefonisch unter 02233 52-0 oder per E-Mail poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de an die Ermittler des Kriminalkommissariats 23 zu wenden. (akl)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell