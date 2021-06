Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Schlägerei auf dem Bahnhofsvorplatz

Ludwigsburg (ots)

Möglicherweise im Zusammenhang mit einem Rauschgiftgeschäft ist ein 40-jähriger Mann am Donnerstag gegen 8:45 Uhr auf dem Bahnhofsvorplatz mit drei weiteren Männern in Streit geraten. Er wurde dabei von dem Trio geschlagen und mit Fußtritten traktiert und zog sich leichtere Verletzungen zu, Im Zuge von Fahndungsmaßnahmen konnten Polizeibeamte zwei 33 und 38 Jahre alte Tatverdächtige ermitteln. Ihrem Komplizen gelang die Flucht. Die Ermittlungen dauern noch an.

