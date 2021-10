Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: Alleinunfall - Gladbeckerin schwer verletzt

Recklinghausen (ots)

Eine 73-jährige Autofahrerin aus Gladbeck fuhr auf der Ulmenstraße in Richtung Taubenstraße. Sie querte die Horster Straße, wendete im Einmündungsbereich und setzte ihre Fahrt auf der Horster Straße in Richtung A 2 fort. Aus bisher nicht geklärter Ursache kollidierte sie kurz darauf mit einem auf einer Mittelinsel befindlichen Baum. Die Fahrerin war zunächst in ihrem Auto eingeklemmt und nicht ansprechbar, konnte dann aber durch die Feuerwehr befreit werden. Rettungskräfte transportierten die schwer verletzte in ein Krankenhaus. Zu diesem Zeitpunkt konnte eine Lebensgefahr noch nicht ausgeschlossen werden - mittlerweile besteht keine mehr. Die Horster Straße war während der Unfallaufnahme in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Das Auto der Verunfallten wurde abgeschleppt. Der Gesamtschaden beträgt ca. 3.250 Euro.

