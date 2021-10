Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Fußgängerin bei Unfall leicht verletzt

Recklinghausen (ots)

Bei einem Unfall am Dienstagnachmittag, gegen 17.20 Uhr, zog sich eine Fußgängerin leicht Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert. Ein 61-jähriger Autofahrer aus Essen fuhr an der Poststraße aus einer Einfahrt und stieß dabei mit einer 50-jährigen Fußgängerin aus Bottrop zusammen, die daraufhin stürzte und sich verletzte. Der Unfallort liegt zwischen Hansa- und Brauerstraße. Der Sachschaden beträgt schätzungsweise 1.200 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell