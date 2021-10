Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Datteln: Vier Beteiligte bei Auffahrunfall

Recklinghausen (ots)

Bei einem Unfall auf der Castroper Straße kam es zu einem Unfall mit vier beteiligten Autos und einer Verletzten. Eine 31-jährige Autofahrerin aus Datteln fuhr einer verkehrsbedingt wartenden 53-jährigen Waltroperin von hinten auf. Diese wiederrum wurde durch den Aufprall auf den vor ihr stehenden Wagen eines 61-jährigen Olfeners aufgeschoben. Die Kette setzte sich fort, da auch der Olfener auf einen weiteren Wagen, den eines 35-jährigen Dattelners, geschoben wurde. Die leicht verletzte Waltroperin wurde von Rettungskräften in ein Krankenhaus gefahren. An allen Fahrzeugen entstand Sachschaden. Zwei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der Unfall auf der Castroper Straße führte zunächst zu einem Rückstau des Verkehrs. Der Unfall ereignete sich am Dienstagnachmittag (14.45 Uhr). Der Gesamtschaden beträgt etwa 8.400 Euro.

