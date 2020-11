Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Einbruch in Bahnhofsbäckerei - Tatverdächtige ermittelt - Bundespolizei bedankt sich für Hinweise

HagenHagen (ots)

Wie wir mit einer Pressemitteilung berichteten, kam es am 27. Oktober zu einem Einbruch in eine Bäckerei im Hagener Hauptbahnhof.

Siehe auch: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/4749584

Durch mehrere Hinweise konnten zwei Jugendliche ermittelt werden, gegen welche sich nun die weiteren Ermittlungen als Tatverdächtige richten.

Bei diesen handelt es sich um zwei polizeibekannte Intensivtäter, von denen ein 15-jähriger Hagener alleine bei der Bundespolizei in mehr als zwanzig Fällen aktenkundig geworden ist.

Sein Komplize, ein ebenfalls 14-jähriger Hagener, ist genauso polizeilich mehrfach in Erscheinung getreten. In einer ersten Einlassung erklärte einer der beiden Tatverdächtigen, die entwendete Geldschublade in die Volme geworfen zu haben.

Dort konnten Bundespolizisten diese dann auch sicherstellen.

Die Bundespolizei bedankt sich bei allen Hinweisgebern, durch welche die Ermittlungen der beiden Tatverdächtigen erst möglich wurde.*ST

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

Bundespolizeiinspektion Dortmund



- Pressestelle -

Telefon: 0231 562247-132

Mobil: +49 (0)173 7150710

E-Mail: presse.do@polizei.bund.de

Twitter: https://twitter.com/BPOL_NRW



Untere Brinkstraße 81-89

44141 Dortmund



www.bundespolizei.de



Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bundespolizei.de oder

unter oben genannter Kontaktadresse.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell