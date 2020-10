Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Einbruch in Bäckerei im Hagener Hauptbahnhof - Bundespolizei bittet um Hinweise!

HagenHagen (ots)

Zu einem Einbruchdiebstahl in eine Bäckerei im Hagener Hauptbahnhof kam es bereits am 27. Oktober. Die Bundespolizei bittet nun Zeugen um Hinweise zu zwei Tatverdächtigen.

Diese drangen durch eine Seitentür / Notausgang in die Bäckerei ein, indem sie die Tür gewaltsam aufhebelten. In dem Geschäft brachen die Diebe zwei Kassen auf und entwendeten das Bargeld aus diesen. Die Geldschublade einer dritten Kasse nahmen die Täter komplett mit.

Anschließend flüchteten die Tatverdächtigen in Richtung ZOB. Die Bundespolizei sicherte Spuren an der Seitentür und in dem Geschäft und leitete ein Strafverfahren wegen dem besonders schweren Fall des Diebstahls ein. Es entstand ein Schaden von circa 1.100 Euro.

Die Bundespolizei bittet um Hinweise zu den beiden Tatverdächtigen und fragt:" Wer hat am 27. Oktober im Zeitraum von 1:20 Uhr bis 1:30 Uhr zwei Personen im Bereich der Bäckerei im Hagener Hauptbahnhof / Vorplatz beobachten können? Wer hat zwei dunkel gekleidete Männer gegen 1:30 Uhr beim Verlassen des Hauptbahnhofs beobachtet?".

Täterbeschreibung:

Person 1:

- dunkle Jacke mit Kapuze - helle Schuhe - zu Fuß unterwegs

Person 2:

- dunkle Jacke - helle Schuhe - fuhr mit einem Fahrrad über den Vorplatz

