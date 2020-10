Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Katalysator gestohlen - Einbruch in Pfarrhaus misslingt - Zigarettenautomat entwendet - Einbrecher auf frischer Tat gestört - Einbruch in Mehrfamilienhaus gescheitert

Fulda

Katalysator gestohlen

Fulda - Einen Katalysator im Wert von rund 800 Euro montierten Unbekannte in der Nacht zu Freitag (09.10.) in der Arleser Straße von einem grünen Opel Astra ab. Das Fahrzeug stand auf einem dortigen Parkplatz. Der verursachte Schaden beträgt rund 500 Euro.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Pfarrhaus misslingt

Künzell - In der Nacht zu Freitag (09.10.) versuchten Unbekannte in das Pfarrhaus einer Kirchengemeinde in der Keuloser Straße einzudringen. Die Täter scheiterten jedoch bei ihrem Versuch, die Haustür aufzuhebeln. Es entstand Sachschaden von rund 200 Euro.

Zigarettenautomat entwendet

Hilders - Im Ortsteil Brand stahlen Unbekannte einen Zigarettenautomaten in der Reulbacher Straße. Dieser war an einer dortigen Garage befestigt. Nach derzeitigem Kenntnisstand hebelten die Diebe den Automaten von der Wand ab und verschwanden unerkannt. Der genaue Wert des Diebesguts ist derzeit noch nicht bekannt. Es entstand geringer Sachschaden.

Einbrecher auf frischer Tat gestört

Ebersburg - Über ein Fenster drangen Unbekannte am Samstagabend (10.10.), gegen 19:30 Uhr, gewaltsam in ein Einfamilienhaus im Weyherser Ziegelhüttenweg ein. Vermutlich durch einen Zeugen bei der Tat gestört, flüchteten die Täter unerkannt aus dem Haus. Gestohlen wurde nach derzeitigem Kenntnisstand nichts. Der Sachschaden beträgt rund 200 Euro.

Einbruch in Mehrfamilienhaus gescheitert

Neuhof - In ein Mehrfamilienhaus der Hattenhofer Straße versuchten Unbekannte zwischen Samstagmittag (10.10.) und Sonntagabend (11.10.) einzudringen. Die Täter scheiterten jedoch bei ihrem Versuch, die dortige Kellertür aufzuhebeln. Es entstand Sachschaden von rund 300 Euro.

