Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Nüsttal - Harley-Davidson in Graben gerutscht

Fulda (ots)

Am Samstag, 10.10.2020 gg. 10:15 Uhr geriet eine Harley-Davidson auf der L 3176, auf der Fahrt, in die Rhön, zwischen Mackenzell und Silges von der Fahrbahn ab und blieb im Straßengraben liegen. Ein 63-jähriger Kradfahrer war in einer Gruppe, die in Hünfeld startet, um eine Tour durch die Rhön zu machen, als zweites Fahrzeug unterwegs. Vor einer Linkskurve geriet das Krad auf der feuchten Fahrbahn ins Rutschen, überquerte die Gegenfahrbahn und kam dann im linken Straßengraben zum Liegen. Die Ursache, warum das Krad ins Rutschen geriet ist bisher nicht bekannt. Der Fahrer aus Mönchengladbach wurde durch den Sturz leicht verletzt und zur Kontrolle in die Helios-Klinik nach Hünfeld verbracht, die er nach einer Untersuchung wieder verlassen konnte. Am Motorrad entstand erheblicher Sachschaden, in Höhe von ca. 30.000,--EUR.

(Berichterstatter: PSt. Hünfeld, POK Quanz)

