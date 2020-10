Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemitteilung der Polizeistation Bad Hersfeld vom 11.10.20

Bad Hersfeld (ots)

Strafanzeigen: Friedewald - Zu einer Sachbeschädigung an einem Pkw kam es am 10.10.2020 in der Zeit von 06.05 Uhr bis 09.30 Uhr. Der Pkw stand vor einem Haus in der Straße Rhönblick. Ein derzeit unbekannter Täter zerkratzte die Fahrerseite und verursachte einen Sachschaden in Höhe von 2500,- Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Tel. 06621-9320 oder Online unter www.polizei.hessen.de.

Verkehrsunfälle: Schenklengsfeld-Wippershain - Am 10.10.2020 gegen 16.50 Uhr befuhr ein 20-jähriger Mann aus Friedlos die K 17 aus Richtung Wippershain kommend in Richtung Bad Hersfeld. Im Bereich einer Linkskurve kam er, vermutlich auf Grund nicht angepasster Geschwindigkeit, ins Schleudern und fuhr nach links in den Straßengraben. Hierbei beschädigte er einen Leitpfosten und ein Netzknoten-Zeichen im Wert von 600,- Euro. Der Schaden an dem Pkw beläuft sich auf 1500,- Euro.

Kirchheim-Heddersdorf - Am 10.10.2020 gegen 15.15 Uhr fuhr ein in Kirchheim wohnender 37-jähriger Mann mit seinem Kleintransporter auf der Heddersdorfer Straße in Richtung Ortsmitte. Am Ortseingang kam er, vermutlich auf Grund von überhöhter Geschwindigkeit und Alkoholgenuss, nach rechts von der Fahrbahn ab und beschädigte sich hier das rechte Vorderrad. Der Mann versuchte nun zu wenden und riss sich hierbei an der Bordsteinkante die Ölwanne auf. Trotz dieser Beschädigungen wollte er sich durch Wegfahren von der Unfallstelle unerlaubt entfernen. Seine Fahrt bzw. seine Flucht endete in der Mittelbergstraße, dort wurde er von Passanten gestoppt. Das ausgelaufene Motoröl wurde von der Feuerwehr Kirchheim beseitigt. An dem Kleintransporter entstand Sachschaden in Höhe von 10.000,- Euro, der Schaden an der Bordsteinkante beläuft sich auf 200,- Euro. Bei dem Mann wurde eine Blutentnahme angeordnet, sein Führerschein wurde sichergestellt.

