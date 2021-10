Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/ Bottrop: Einbrüche und Diebstahl

Recklinghausen (ots)

Gladbeck

Am Montagabend (21 Uhr) versuchten ein Mann und eine Frau sowohl die Zugangstür, als auch die Balkontür einer Arztpraxis an der Rentforter Straße aufzuhebeln. Ein Zeuge überraschte die beiden, woraufhin sie unvermittelt flüchteten. Der unbekannte Mann wird als etwa 1,85m groß beschrieben. Zudem hielt er einen grünen Schraubendreher in der Hand. Die bislang Unbekannte sei ca. 1,65m groß und habe kurze, blonde Haare.

Castrop-Rauxel

Zwischen Freitag, 16 Uhr, und Montag, 19 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter Zugang zu einer Wohnung am Händelweg. Sie hebelten die Balkontür auf und durchsuchten die Wohnung nach Wertgegenständen. Zum möglichen Diebesgut kann noch nichts Näheres gesagt werden. Die Einbrecher flüchteten unerkannt.

Bottrop

In der Welheimer Mark brachen Unbekannte, in der Zeit von Freitagabend bis Montagmittag, in eine Schule ein. Die bislang unbekannten Täter schlugen nach bisherigen Erkenntnissen eine Scheibe mit einem Stein ein und griffen durch das Loch, um das Fenster zu öffnen. In den Räumlichkeiten der Schule wurde augenscheinlich nichts verändert; die Täter machten nach bisherigem Stand keine Beute.

Waltrop

Unbekannte Täter stahlen das Elektrokabel eines Baukrans von einem umzäunten Baustellengelände an der Straße "Im Hirschklamp". Die Tatzeit liegt zwischen Montag, 18 Uhr, und heute Morgen, 6 Uhr. Die Täter entkamen unerkannt.

Recklinghausen

Zu einem schweren Diebstahl aus einer Gaststätte kam es an der Johannes-Janssen-Straße. Zwischen Montagabend (23.15 Uhr) und heute Morgen (08.45 Uhr) brachen Unbekannte in die Lokalität ein, öffneten und durchsuchten diverse Behältnisse und flüchteten schließlich unerkannt vom Tatort. Sie entwendeten mehrere Wandbilder und ein elektonisches Gerät.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell