Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Seniorin im Volkspark belästigt - Polizei sucht Zeugen

Recklinghausen (ots)

Am Montagnachmittag, gegen 16 Uhr, belästigte ein bislang unbekannter Mann eine 90-jährige Marlerin im Volkspark. Während ihres Spaziergangs im Volkspark war sie von einem fremden Mann angesprochen und nach Sex gefragt worden. Sie verneinte diese Frage und ging weiter. Kurz darauf hat der Mann die Dame von hinten an das Gesäß gefasst. Die Seniorin schrie laut auf, woraufhin er in unbekannte Richtung flüchtete.

Der Unbekannte wird als etwa 1,65m - 1,70m groß, ca. 30 Jahre alt, schlank, dunkelblond, ohne Bart beschrieben. Getragen habe er zur Tatzeit eine dunkelgraue Jacke und eine dunkle Hose.

Vermutlich hat sich der Mann am Nachmittag etwas länger im Park aufgehalten, da er der Seniorin während ihres Spaziergangs ein paar Mal über den Weg gelaufen sei. Zum Park ist er vermutlich mit einem motorisierten Zweirad gefahren. Nähere Angaben liegen hierzu nicht vor.

Die Polizei sucht Zeugen, die sich zur Tatzeit im oder am Volkspark aufgehalten haben und ggf. Angaben zu verdächtigen Beobachtungen oder der beschriebenen Person machen können (0800 2361 111).

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell