POL-PDLD: Edenkoben - Autoventile beschädigt

Edenkoben

Auf dem Parkplatz "Im Letten" wurden an einem geparkten Fahrzeug Manipulationen an zwei Autoventilen vorgenommen, weshalb die Reifen Luft verloren und das Auto nicht mehr fahrbereit war. Die Tat ereignete sich in der Nacht zum Donnerstag (TZ: zwischen Mittwoch, 22.30 Uhr und Donnerstag, 8 Uhr). Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei Edenkoben, Tel. 06323 9550, erbeten.

