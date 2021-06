Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Betrunkene pöbelt Autofahrer an- Zeugen gesucht!

Landau, Königstraße- 10.06.2021, 23:30 Uhr (ots)

In der Königstraße in Landau kam es am späten Donnerstagabend zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Insassen eines PKW und einer scheinbar betrunkenen Fußgängerin. Der geschädigte 18-Jährige aus dem Kreis Südliche Weinstraße befuhr mit seinem 17- jährigen Beifahrer die Königstraße. Die unbekannte Täterin lief vor dem PKW torkelnd auf die Straße und lies das Fahrzeug nicht passieren. Nachdem der PKW-Führer durch Betätigten der Hupe die Unbekannte zum Weitergehen bewegen wollte, zeigte diese den Insassen den Mittelfinger und spuckte auf die Motorhaube. Daraufhin kam es auf der Straße zu verbalen Streitigkeiten, in dessen Verlauf die Frau dem 18-Jährigen mit der flachen Hand auf die Wange schlug. Um eine weitere Eskalation zu vermeiden stiegen die beiden Geschädigten wieder ins Fahrzeug. Bei der Täterin soll es sich um eine ca. 25-jährige, 180 cm große Frau mit blonden langen Haaren und auffälligen Tattoos am Oberköper und rechten Arm gehandelt haben. Sie trug zudem ein schwarzes freizügiges Oberteil.

Zeugen, die den Sachverhalt beobachtet haben oder Angaben zu der Gesuchten machen können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Landau zu melden.

