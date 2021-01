Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Friedrichsfeld: 38-jähriger Mann fährt ohne Fahrerlaubnis und verursacht unter Alkoholeinfluss einen Verkehrsunfall

Mannheim-Friedrichsfeld (ots)

Ein 38-jähriger Mann fuhr am Donnerstagabend mit seinem Ford durch Friedrichsfeld, ohne im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein und verursachte dabei unter Alkoholeinfluss einen Verkehrsunfall. Der alkoholisierte Mann versuchte gegen 18.30 Uhr in der Rudolf-Langendorf-Straße einzuparken und beschädigte dabei zunächst einen Mercedes Sprinter und anschließend einen Toyota. Es entstand lediglich geringfügiger Sachschaden. Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Beamten jedoch starken Alkoholgeruch im Atem des Mannes. Ein Alkoholtest bestätigte den Verdacht der Alkoholisierung und zeigte einen Wert von über 2,3 Promille an. Dem 38-Jährigen wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen. Im weiteren Verlauf der Ermittlungen stellte sich heraus, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist.

Gegen den Mann wird nun wegen Straßenverkehrsgefährdung und Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt. Er wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß entlassen.

