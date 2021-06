Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: E-Bike Fahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Landau- 10.06.2021, 06:00 Uhr (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmorgen in Landau wurde ein 61-jähriger E-Bike Fahrer verletzt. Ein 47-Jähriger PKW-Führer fuhr vom Nordring kommend in die Kreuzung Marktstraße/ Kramstraße ein und übersah dort den vorfahrtsberechtigen E-Bike Fahrer. Durch den Zusammenstoß stürzte der E-Bike Fahrer und verletzte sich im Schulterbereich. Der 61-Jährige wurde zur weiteren Behandlung in ein Landauer Krankenhaus gebracht.

