Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Kollision unter Radfahrern

Impflingen- 10.06.2021, 07:40 Uhr (ots)

Zwei verletzte Radfahrer und ein beschädigter PKW sind die Bilanz eines Verkehrsunfalles auf einem Landwirtschaftsweg zwischen Landau und Impflingen am Donnerstagmorgen. Ein 28-jähriger und ein 26-jähriger Landauer befuhren gemeinsam mit ihren Fahrrädern den Landwirtschaftsweg in Fahrtrichtung Impflingen. Auf einer abschüssigen Strecke verhakten sich, aus bislang ungeklärter Ursache, die Pedale der beiden Radfahrer. Infolgedessen kollidierte einer der beiden mit einem geparkten Fahrzeug und kam zu Sturz. Hierbei verletzte er sich im Becken- und Schulterbereich. Auch der zweite Radfahrer stürzte und verletzte sich leicht. Beide Radfahrer mussten in nahegelegene Krankenhäuser gebracht werden. An dem geparkten Fahrzeug wurde das Rücklicht beschädigt.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell