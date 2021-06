Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: PKW durch Tritte beschädigt

Freinsheim (ots)

Am 06.06.2021 im Zeitraum von ca. 03:00 Uhr bis 11:00 Uhr vormittags wurde ein am Fahrbahnrand in der Dürkheimer Hohl in Freinsheim abgestellter PKW durch Unbekannte beschädigt. Der Skoda Citigo, der auf Höhe der Hausnummer 25 geparkt war, wurde demnach vermutlich durch Tritte im Bereich der Fahrzeugfont dermaßen beschädigt, dass ein Schaden in Höhe von ca. 500EUR entstand. Sachdienliche Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Bad Dürkheim unter Tel. 06322-9630 oder per Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell