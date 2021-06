Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Fußgänger (Kind) bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Bild-Infos

Download

Neustadt/Weinstraße (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am 07.06.2021 gegen 07:45 Uhr an der Kreuzung Branchweilerhofstraße / Hagenstraße wurde ein 13-jähriges Kind schwer verletzt. Eine 52-jährige Autofahrerin befuhr die Hagenstraße in nördliche Richtung bis zur Kreuzung Branchweilerhofstraße und mißachtete dort die Vorfahrt eines von rechts kommenden 37-jährigen Autofahrers. Es kam zu einem heftigen Zusammenstoß, in deren Folge das Fahrzeug des 37-Jährigen auf den rechten Bürgersteig geschleudert wurde. Unglücklicherweise stand dort zum Zeitpunkt des Unfalls ein 13-jähriger Junge, der von dem Fahrzeug des 37-Jährigen erfasst wurde. Das Kind erlitt Verletzungen an Ober- und Unterschenkel und wurde durch den Rettungsdienst in die Unfallklinik nach Ludwigshafen gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell