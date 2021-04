Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Bad Fallingbostel: Zwei Fahrradfahrer stoßen zusammen -Polizei sucht Zeugen aus grauem Golf; Soltau:Geldtasche entwendet; Munster: PKW beschädigt

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 29.04.2021 Nr. 2

29.04 / Zwei Fahrradfahrer stoßen zusammen - Polizei sucht Zeugen aus grauem VW Golf

Bad Fallingbostel: Die Polizei sucht den Fahrer/die Fahrerin eines grauen Pkw der Marke VW Golf, der als Zeuge/Zeugin zu einem Unfall in Betracht kommen könnte, der sich bereits am Montag, 22. März 2021, zwischen 18.15 und 18.30 Uhr, ereignete: Eine 57jährige Pedelec-Fahrerin befuhr ordnungsgemäß den Geh- und Radweg des Tietlinger Lönswegs in Richtung Walsrode. In Höhe der Einmündung Von Linsingen-Straße kam der Fahrer eines schwarzen E-Bikes - entgegen der Fahrtrichtung fahrend - von rechts und bog nach links in den Tietlinger Lönsweg ein. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit der Pedelec-Fahrerin. Die Frau stürzte und verletzte sich dabei. Der Unfallverursacher gab der Frau gegenüber falsche Personalien an. Personenbeschreibung: männlich, etwa 180 cm groß, etwas kräftiger, dunkles, volles Haar, Ende 30 bis 40 Jahre alt, sprach akzentfreies Deutsch, trug blaue Hose mit aufgesetzten Taschen (Art Arbeiterhose). Als beide Unfallbeteiligte aufstanden, hielt ein grauer VW Golf an, fuhr aber weiter, nachdem alles in Ordnung schien. Der/die Insassen des Pkw werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Fallingbostel unter 05162/9720 in Verbindung zu setzen. Außerdem bittet die Polizei Zeugen, die Hinweise auf den Unfallverursacher geben können, sich ebenfalls zu melden.

28.04./Geldtasche entwendet

Soltau: Ein unbekannter Dieb entwendete am Mittwoch, gegen 13.10 Uhr, auf dem Georges-Lemoine-Platz eine Geldtasche aus einem Fahrzeug zu einem dortigen Wochenmarktstand. In der Tasche befanden sich die Tageseinnahmen in Höhe von mehreren hundert Euro. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei Soltau unter 05191/93800 entgegen.

27.04./PKW beschädigt

Munster: Auf einem Parkplatz im Kummerlandweg wurde zwischen Montag, 26.04.21 20:00 Uhr und Dienstag, 27.04.21, 19:00 Uhr, ein PKW mutwillig beschädigt. An dem schwarzen Nissan, Typ Navara, wurde durch Unbekannte der Lack am Fahrzeug zerkratzt und die Heckklappe lädiert. Der Schaden wird auf 1000 Euro geschätzt. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Munster unter 05192/9600.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell