Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahnung nach vermisster Jugendlicher aus Esslingen. Nachtrag zur Pressemeldung vom 13.04.2021/15.26 Uhr

Reutlingen (ots)

Esslingen (ES): Aus Esslingen vermisste 14-Jährige tot aufgefunden

Die seit Sonntag aus Esslingen vermisste 14-jährige Jugendliche wurde am Dienstagnachmittag im Bereich der Neckartal-Brücke an der BAB 81 bei Eyach tot aufgefunden. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern derzeit an. Hinweise auf eine Fremdeinwirkung liegen nach derzeitigen Ermittlungstand nicht vor.

Hinweis an die Redaktionen: Das zur Öffentlichkeitsfahndung bereitgestellte Lichtbild bitten wir aus dem Geschäftsgang zu nehmen. (cw)

