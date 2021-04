Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Schwarmstedt

Verden: Psychisch Kranker droht mit Gewalttaten

Heidekreis (ots)

27.04 / Psychisch Kranker droht mit Gewalttaten

Schwarmstedt / Verden: Die Polizei erlangte am Dienstagmorgen Kenntnis darüber, dass ein 33jähriger Schwarmstedter per Email androhte, eine Amoktat zum Nachteil des Versorgungsamtes Verden sowie eine Gewalttat zum Nachteil eines dortigen Bediensteten zu begehen. Mit dem Ziel, den mutmaßlichen Täter koordiniert zu lokalisieren und Schaden abzuwenden wurden sowohl bei der Polizei in Soltau als auch in Verden Stäbe eingerichtet. Zeitgleich wurde in Verden das Landesamt geräumt und der Gefährdete geschützt. Im Rahmen der durchgeführten Maßnahmen konnte in Erfahrung gebracht werden, dass die gesuchte Person auf Initiative ihres Betreuers zu einer ärztlichen Begutachtung bereits einem Krankenhaus zugeführt wurde. Es erfolgte eine Einweisung in eine psychiatrische Klinik. Die Polizei ermittelt nun wegen Störung des öffentlichen Friedens. Der Einsatz dauerte etwa von 07.30 Uhr bis 10.40 Uhr an. Bereits ab 09.20 Uhr wurden Polizeikräfte reduziert.

