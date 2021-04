Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Munster: Wohnungstür aufgehebelt; Lindwedel: Unfall mit 2,33 Promille verursacht

Heidekreis (ots)

24.04 / Wohnungstür aufgehebelt

Munster: Unbekannte drangen in der Zeit zwischen Freitag, 14.00 Uhr und Samstag, 12.00 Uhr in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Wilhelm-Bockelmann-Straße ein. Nachdem sie die Wohnungstür aufgehebelt hatten, entwendeten sie im Objekt einen Briefumschlag mit Bargeld. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Munster unter 05192/9600.

25.04 / Unfall mit 2,33 Promille verursacht

Lindwedel: Am Sonntagnachmittag, gegen 15.30 Uhr kam es auf der K104, zwischen Hope und Lindwedel, zu einem Auffahrunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen. Der Unfallverursacher aus Lindwedel führte einen Atemalkoholtest durch. Das Ergebnis lautete 2,33 Promille. Seine Unfallgegnerin, eine 23jährige Hamburgerin wurde bei dem Geschehen leicht verletzt und kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Die Polizeibeamten ließen bei dem Mann eine Blutprobe entnehmen und leitete ein Strafverfahren ein.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell