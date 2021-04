Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 210402.3 Schlotfeld: Männer überfallen Rentnerin

Schlotfeld (ots)

Am Mittwochabend haben zwei junge Männer im Rauschzustand eine Frau in ihrem Zuhause in Schlotfeld überfallen. Die Seniorin selbst meldete den Vorfall nicht, einer der Täter stellte sich am nächsten Morgen der Polizei.

Nach derzeitigen Erkenntnissen suchten ein 20- und ein 24-Jähriger gegen 21.30 Uhr eine Anschrift in Schlotfeld auf. Die Hohenlockstädter klingelten an der Tür der Bewohnerin des Einfamilienhauses, woraufhin die Dame öffnete. Einer der Männer verwickelte die Frau in ein Gespräch und folgte ihr letztlich unerlaubt in das Haus. Die Geschädigte schrie daraufhin um Hilfe und der Beschuldigte schlug mit einem Holzstück in ihre Richtung. Die Anzeigende kam bei einem Ausweichmanöver zu Fall, der Angreifer durchsuchte ihre Küche. Im Anschluss verließ er mit seinem Begleiter den Ort.

Am Donnerstagmorgen informierte der 20-Jährige die Polizei über die Geschehnisse. Beamte suchten die Dame auf, sie war nach dem Überfall wohlauf, litt nach ihrem Sturz lediglich an Kopfschmerzen. Wie sich herausstellte, hatten die Täter unterschiedliche Nahrungsergänzungsmittel mitgenommen und einen Schuppen auf dem Grundstück aufgebrochen.

Die Beschuldigten, von denen eine Streife den älteren noch am Donnerstagmorgen in Hohenlockstedt vorläufig festnahm, mussten sich diverser polizeilicher Maßnahmen stellen, unter anderem der Blutprobenentnahme zur Feststellung von Rauschmitteln im Blut. Sie werden sich wegen des Raubes verantworten müssen.

Merle Neufeld

