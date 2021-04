Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 210402.1 Glückstadt: Berauscht mit Sozius auf dem E-Roller unterwegs

Glückstadt (ots)

Am Donnerstagnachmittag hat eine Streife in Glückstadt einen Mann aus dem Verkehr gezogen, der auf einem Elektroroller gemeinsam mit seinem Sohn unterwegs war und unter dem Einfluss von Drogen stand. Er musste sich der Entnahme einer Blutprobe stellen.

Gegen 15.00 Uhr entdeckten die Beamten eine Person, die mit einem E-Roller ein Kleinkind beförderte und den Fußgängerweg Am Fleth befuhr. Um den Verkehrsteilnehmer über sein Fehlverhalten aufzuklären, stoppten die Polizisten den Zweiradfahrer. Im Zuge der Überprüfung stellten die Einsatzkräfte eine undeutliche Aussprache, gerötete Bindeheute und eine auffällige Pupillenreaktion fest. Auf Nachfrage, räumte der 32-Jährige ein, am Vortag einen Joint geraucht zu haben. Ein auf der Wache absolvierter Drogenvortest verlief positiv auf THC und Amphetamine. Der Betroffene ergänzte seine Angabe daraufhin um "zwei, drei Nasen", die er die letzten Tage zu sich genommen haben wollte. Die Streife ordnete die Entnahme einer Blutprobe an, fertigte eine Ordnungswidrigkeitenanzeige und untersagte dem Glückstädter das Führen fahrerlaubnispflichtiger Fahrzeuge für die nächsten 24 Stunden.

Merle Neufeld

