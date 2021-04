Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 210401.6 Itzehoe: PKW fährt gegen Hauswand eines Ärztehauses

Itzehoe (ots)

Mittwochvormittag verklemmte ein Autofahrer beim Einparken seinen Fuß am Gaspedal und fuhr in die Hauswand eines Itzehoer Klinikgebäudes. Die Mitfahrerin zog sich hierbei leichte Verletzungen zu.

Gegen 11.40 Uhr befuhr der 80-jährige Autofahrer aus dem Kreis Pinneberg mit seinem Volvo den Besucherparkplatz des Klinikums Itzehoe in der Robert-Koch-Straße. Nach eigenen Angaben verkeilte er beim Einparken mit dem Fuß am Gaspedal. Dadurch wurde das Fahrzeug beschleunigt und fuhr in die angrenzende Hauswand eines Gebäudes des Klinikums. Der Fahrer blieb unverletzt, seine mitfahrende 74-jährige Ehefrau erlitt leichte Verletzungen und begab sich in ärztliche Behandlung.

Der Sachschaden an dem Gebäude wird auf 40.000 Euro beziffert.

An dem Fahrzeug entstand ein Schaden in Höhe von 9.000 Euro.

Maike Pickert

