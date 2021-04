Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 210401.3 Itzehoe: Portemonnaie-Diebstahl aus Umhängetasche

Itzehoe (ots)

Am Mittwoch nutzte ein Dieb die Unachtsamkeit einer Frau beim Einkaufen und entwendete ihre Geldbörse aus der Umhängetasche.

Gegen 12.00 Uhr hielt sich die 60-jährige Geschädigte in dem EDEKA-Markt in der Straße Langer Peter auf. Ihr Portemonnaie befand sich in ihrer geschlossenen Umhängetasche. An der Kasse bemerkte sie den Diebstahl ihrer Geldbörse, in der sich neben diversen Karten auch Bargeld in zweistelliger Höhe befand.

Eine verdächtige Person war der Geschädigten aus dem Itzehoer Umland während des Einkaufs nicht aufgefallen.

Hinweise nimmt die Polizei in Itzehoe unter der Telefonnummer 04821/6020 entgegen.

Maike Pickert

