POL-IZ: 210401.2 Oldendorf/Kreis Steinburg: Diebstahl aus Geräteschuppen

Oldendorf (ots)

Nachdem es bereits am vergangenen Wochenende zu einem Einbruch in das Vereinsheim in Oldendorf gekommen ist, suchten Unbekannte zu Wochenbeginn erneut die Sportanlage des TSV Oldendorf auf, um einen Diebstahl aus einem Geräteschuppen zu begehen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Im Zeitraum von Montagabend, 20.00 Uhr, bis Dienstagnachmittag, 14.00 Uhr, suchten Unbekannte die Sportanlage im Haferkamp auf. Sie drangen in den Geräteschuppen ein und entwendeten einen orangefarbenen Aufsitzrasenmäher der Marke Husqvarna sowie eine orangefarbene Motorsense der Marke Husqvarna im Wert von ungefähr 3000 Euro. Zum Abtransport des Mähers dürften die Täter ein Fahrzeug mit einem Anhänger genutzt haben.

Die Höhe des Sachschadens wird auf etwa 50 Euro beziffert.

Hinweise auf die Täter gibt es bis jetzt keine - Zeugen sollten sich daher bei der Polizei in Itzehoe unter der Telefonnummer 04821/6020 melden.

Maike Pickert

