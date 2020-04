Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Nach gefährlicher Körperverletzung bittet die Bundespolizei mit Öffentlichkeitsfahndung um Mithilfe

Essen (ots)

Nach einer körperlichen Auseinandersetzung am Essener Hauptbahnhof am 15. Dezember 2019, sucht nun die Bundespolizei mit Beschluss des Amtsgerichts Essen nach den tatverdächtigen Personen.

Bundespolizisten beobachteten am 15. Dezember 2019 gegen 5.50 Uhr über die Videoanlage am Essener Hauptbahnhof eine körperliche Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Als sie unmittelbar darauf an der Örtlichkeit eintrafen, stellten sie zwei verletzte männliche Personen fest. Das Geschwisterpaar teilte den Einsatzkräften mit, dass zwei männliche Personen im Hauptbahnhof zunächst einen Mann belästigt hätten. Die Geschwister wären diesem dann zur Hilfe gekommen. Während einer zunächst verbalen Auseinandersetzung, hätten die bislang unbekannten Männer die Brüder mit Faustschlägen angegriffen und ihnen später Reizgas ins Gesicht gesprüht. Die Tatverdächtigen konnten danach unerkannt flüchten. Die Bundespolizei leitete Verfahren wegen gefährlicher Körperverletzung ein.

Mit Beschluss des Amtsgerichts Essen bittet die Bundespolizei nun die Öffentlichkeit um Hilfe. Wer kennt die auf den Fotos abgebildeten Personen und/oder kann Angaben zum geschilderten Sachverhalt machen? Hinweise bitte unter der kostenfreien Servicenummer 0800 6 888 000 an die Bundespolizei oder jede andere Polizeidienststelle.

Hinweis: Die Fahndungsbilder können unter dem beigefügten Link abgerufen werden: https://www.bundespolizei.de/Web/DE/04Aktuelles/04Fahndungen/2020/oefa_14_2020.html

*AB

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

Bundespolizeiinspektion Dortmund

Pressestelle



Telefon: 0172 305 5131

E-Mail: presse.do@polizei.bund.de

Twitter: https://twitter.com/BPOL_NRW



Untere Brinkstraße 81-89

44141 Dortmund



www.bundespolizei.de



Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bundespolizei.de oder

unter oben genannter Kontaktadresse.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell