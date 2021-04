Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 210401.1 Hohenlockstedt: Einbruch in Grundschule Hohenlockstedt

Hohenlockstedt (ots)

In der Nacht zum Mittwoch ist es in Hohenlockstedt zu einem Einbruch in die Grundschule gekommen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können.

Im Zeitraum von Dienstagabend, 21.30 Uhr, bis Mittwochmorgen, 08.30 Uhr, verschafften sich Unbekannte über ein Fenster gewaltsam Zutritt zu dem Grundschulgebäude in der Finnische Allee. Sie betraten den Klassenraum, durchsuchten diesen jedoch dem Anschein nach nicht. Da die Tür des Klassenraumes abgeschlossen war, erfolgte kein weiteres Vorgehen seitens der Einbrecher.

Entwendet haben die Täter nach ersten Feststellungen nichts.

Der Sachschaden wird auf etwa 300 Euro beziffert.

Hinweise auf die Täter gibt es bis jetzt keine - Zeugen sollten sich daher bei der Itzehoer Kripo unter der Telefonnummer 04821/6020 melden.

Maike Pickert

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell