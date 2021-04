Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 210402.2 Heide

Itzehoe: Auch bei den Taschendieben läuft das Ostergeschäft

Heide / Itzehoe (ots)

Am gestrigen Tag haben Taschendiebe im Bereich der Polizeidirektion Itzehoe erneut mehrfach zugeschlagen. Mindestens vier Personen kamen zu Schaden, die Beute lag insgesamt bei mehr als 500 Euro.

In Itzehoe shoppte eine 85-Jährige gegen 14.00 Uhr bei Kaufland in der Rudolf-Diesel-Straße. Sie legte ihre Tasche samt Portemonnaie zeitweilig im Einkaufswagen ab, was ein Täter vermutlich ausnutzte und in einem unbeobachteten Moment die Geldbörse mit 180 Euro Bargeld entwendete. Erst an der Kasse bemerkte die Dame den Verlust - eine verdächtige Person hatte sie nicht wahrgenommen.

In Heide ereignete sich gegen 10.25 Uhr eine weitere Tat im Fritz-Thiedemann-Ring bei Famila. Hier verschwand die Geldbörse eines Mannes innerhalb von nur wenigen Minuten. Der Herr bezahlte seine Backwaren bei dem dortigen Bäcker, um sich anschließend zur Toilette zu begeben. Nach dem Toilettengang stellte der 83-Jährige fest, dass sein Geld weg war. Wo genau der Dieb zugeschlagen hatte, konnte der Heider nicht sagen - er hatte den Verlust von etwa 100 Euro zu beklagen.

Aus einem Rucksack entwendete ein Unbekannter einer Frau in Wesseln bei Lidl in der Von-Humboldt-Straße rund 250 Euro. Die Geschädigte trug ihr Portemonnaie während des Einkaufs zwischen 10.30 Uhr und 11.00 Uhr im Rucksack. Dass ein Langfinger an ihren Rucksack ging, bemerkte die 68-Jährige nicht. Erst an der Kasse registrierte die Dithmarscherin das Fehlen ihres Eigentums. Auf einem Parkplatz tauchte das Stehlgut wenig später wieder auf, natürlich fehlte das Geld.

Einen weiteren Diebstahl registrierte die Polizei in Horst zwischen 11.30 Uhr und 11.50 Uhr. Hier lag der Tatort im Horster Viereck bei Aldi, bei der Beute handelte es sich ebenfalls um ein Portemonnaie, entwendet aus einem Einkaufsbeutel.

Für den anstehenden Ostersamstag möchte die Polizei Kunden von Supermärkten erneut zu Aufmerksamkeit beim Einkauf ermuntern und dringend auf das sichere Verstauen der Geldbörse hinweisen. Der zu erwartende Ansturm auf die Geschäfte bietet den Tätern ausreichend Chance, die Opfer sorgsam auszuwählen und in der Deckung der Masse unbemerkt zuzuschlagen. Passen Sie also auf und vermiesen Sie den Dieben das Ostergeschäft!

