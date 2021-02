Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Geeste - Fahrer eines weißen Geländewagens gesucht

Geeste (ots)

Am Mittwoch vergangener Woche ist es auf dem Parkplatz des NP-Marktes in der Ludgeristraße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Gegen 13.30 Uhr hatte der Fahrer eines weißer Geländewagen Mitsubishi einen Audi A 3 beschädigt. Die Beteiligten einigten sich vor Ort, tauschten ihre Personalien jedoch nicht aus. Der Fahrer des weißen Geländewagens sowie Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Geeste-Dalum unter der Rufnummer (05937)970050 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell