Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Munster: Taschendieb erlangen Portmonee; Walsrode/Soltau: Drogenteste positiv; Schneverdingen: Unfall: 84-Jähriger fährt rückwärts durch Vorgärten

Heidekreis (ots)

22.04 / Taschendiebe erlangen Portmonee

Munster: Unbekannte entwendeten einer 72jährigen Frau aus Munster am Donnerstag das Portmonee beim Einkauf in der Aldi-Filiale an Winkelmannshof aus der Jackentasche. Die Tat wurde zwischen 09.00 und 09.15 Uhr verübt. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Munster unter 05192/9600.

23.04 / Drogenteste positiv

Walsrode/Soltau: Bei einer Kontrolle eines 34jährigen Autofahrers auf dem Dürerring in der Nacht zu Freitag, ließen Polizeibeamte den Mann einen Drogentest durchführen. Dieser reagierte positiv auf Kokain. Die Weiterfahrt wurde untersagt, eine Blutprobe entnommen und ein Verfahren eingeleitet. Bereits am Donnerstagnachmittag kontrollierten Polizisten einen 25-Jährigen in seinem Pkw auf der Lüneburger Straße in Soltau. Auch er führte einen Test durch, der positive auf Cannabis und Amphetamine reagierte. Da der Mann nur auf der Durchreise war, wurde eine Sicherheitsleistung von 600 Euro einbehalten. Zudem ließen die Beamten eine Blutprobe entnehmen und leiteten auch hier ein Verfahren ein.

22.04 / Unfall: 84-Jähriger fährt rückwärts durch Vorgärten

Schneverdingen: Ein 84jähriger Autofahrer aus Schneverdingen verwechselte am Donnerstagnachmittag das Brems- mit dem Gaspedal und richtete in der Folge erheblichen Sachschaden an: Der Mann parkte gegen 17.10 Uhr in seine Garage am Vogelbeerweg ein. Als er fälschlicherweise auf das Gaspedal trat, fuhr er rückwärts in Richtung Inseler Straße, durchquerte dabei mehrere Vorgärten, kollidierte mit einem Eckhaus und kam in dem Garten zum Stehen. Es blieb bei Sachschäden. Der Mann sowie Unbeteiligte blieben unverletzt. Der Schaden wird auf rund 30.000 Euro geschätzt.

23.04 / Vollsperrung nach Unfall auf der A7

Dorfmark / A7: Zu Verkehrsbehinderungen kam es am frühen Freitagmorgen nach einem Unfall auf der A7, Gemarkung Dorfmark, Fahrtrichtung Hamburg. Der 28jährige Fahrer eines Lkw mit Anhänger aus Hamburg befuhr gegen 03.30 Uhr den rechten Fahrstreifen und übersah einen dort stehenden Sicherungsanhänger einer Nachtbaustelle. Er versuchte nach links auszuweichen, kollidierte trotzdem mit dem Anhänger und prallte anschließend in die Mittelschutzplanke. Der Fahrer des Lkw wurde leicht verletzt und kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus. Zur Unfallaufnahme und Bergung des Fahrzeugs musste die Fahrtrichtung Hamburg teilweise vollgesperrt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell