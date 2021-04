Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Bad Fallingbostel: Ladendiebe auf frischer Tat festgenommen; Bad Fallingbostel: Einbrecher scheitern an Stahltür

Heidekreis (ots)

20.04 / Ladendiebe auf frischer Tat festgenommen

Bad Fallingbostel: Im Rahmen der Streife nahmen Polizeibeamte am Dienstagabend, gegen 21.00 Uhr vier Ladendiebe fest, die im Verdacht stehen, Alkohol entwendet zu haben. Als die Zivilstreife den Parkplatz eines Getränkemarktes an der Soltauer Straße befuhr, fielen den Beamten vier Männer auf, von denen in der Folge einer mehrmals den Markt verließ und Flaschen in ein Auto lud. Als alle Vier den Markt verließen und in das Auto stiegen, blockierten die Polizisten mit ihrem Wagen das Fahrzeug der mutmaßlichen Täter und unterzogen sie einer Kontrolle. Im Fahrzeug fanden sie mehreren Flachen Whiskey und Rum im Wert von rund 140 Euro. Die Spirituosen wurden sichergestellt, die Verdächtigen im Alter von 28, 29, 30 und 31 Jahren nach Abschluss der Ermittlungen entlassen. Die Polizei ermittelt wegen Bandendiebstahls.

20.04 / Einbrecher scheitern an Stahltür

Bad Fallingbostel: Unbekannte versuchten in der Zeit zwischen Montag, 11.30 und Dienstag, 14.00 Uhr in ein Gebäude am Hartemer Weg durch Hebeln einzudringen, scheiterten aber an der Eingangstür aus massivem Stahl. Das Gebäude wurde nicht betreten. Der Schaden an der Tür wird auf rund 200 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell