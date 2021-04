POL-HK: Oeningen: Fahrzeugteil ausgebaut; Lindwedel: Schuppen aufgehebelt; Rethem: Tor an Schule beschädigt; Schwarmstedt: Scheiben an Kirche eingeschlagen

Polizeiinspektion Heidekreis

19.04 / Fahrzeugteil ausgebaut

Oeningen: Unbekannte begaben sich am vergangenen Wochenende auf das Gelände eines Unternehmens in Oeningen, bauten die Antriebswelle eines Fahrzeugs aus und entwendeten sie. Der Schaden wird auf rund 250 Euro geschätzt.

19.04 / Schuppen aufgehebelt

Lindwedel: Am letzten Wochenende trennten Unbekannte im rückwärtigen Bereich eines Grundstücks an der Straße Am Viehbruch die Verbindung eines Sichtschutzzaunes gewaltsam auf, drückten einen Zaun hinunter, gelangten an einen Schuppen und hebelten das Schloss auf. Offensichtlich wurde nur ein Schild "Grundstück videoüberwacht" entwendet. Derr Schaden wird auf rund 115 Euro geschätzt.

19.04 / Tor an Schule beschädigt

Rethem: In der Zeit zwischen Freitag, 16.04.21, 14.00 Uhr und Montag, 19.04.21, 08.00 Uhr beschädigten Unbekannte das doppelflügelige Zugangstor der Grundschule Rethem an der Londystraße. Der Schaden wird auf rund 500 Euro geschätzt. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei Rethem unter 05165/291340 entgegen.

19.04 / Scheiben an Kirche eingeschlagen

Schwarmstedt: In der Zeit zwischen Sonntag, 17.00 und Montag, 07.50 Uhr schlugen Unbekannte drei Glaselemente der evangelischen Kirche an der Marktstraße ein. Der Schaden wird auf rund 600 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Schwarmstedt unter 05071/800350 in Verbindung zu setzen.

20.04 / Unfall: Abbiegenden Traktor übersehen (Foto anbei)

Soltau: Zu einem Verkehrsunfall mit einem Leichtverletzten und hohem Sachschaden kam es am Dienstagmorgen, gegen 09.12 Uhr an der Einmündung K48 / K 13, Verbindungsstrecke Tetendorf/Alm. Der 64jährige Fahrer eines Traktors mit Anhänger fuhr in Richtung Alm und bog nach links in Richtung Dannhorn ab. Ein 72jähriger Fahrer eines nachfolgenden Transporters übersah die Absicht des vor ihm Fahrenden, überholte und fuhr in das abbiegende Gespann. Beide Fahrzeuge kippten durch die Wucht des Aufpralls auf die Seite. Der Fahrer des Traktors wurde leicht verletzt. Der Schaden wird auf rund 90.000 Euro geschätzt.

