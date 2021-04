Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Walsrode: Leuchten beschädigt; Soltau: Vandalismus

Heidekreis (ots)

18.04 / Leuchten beschädigt

Walsrode: Unbekannte beschädigten am vergangenen Wochenende auf dem Gelände der Grundschule Vorbrück, Am Hellteich, zwei Fluchtwegleuchten im Wert von insgesamt rund 500 Euro. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Walsrode unter 05161/984480.

17.04 / Vandalismus

Soltau: Am späten Samstagabend, gegen 23.30 Uhr beschädigten Unbekannte mehrere Außenleuchten, Steinplatten, einen Blumenkübel sowie eine Schildtafel eines Bistros/Cafés am Sportgelände des SV Soltau an der Winsener Straße. Der Schaden wird auf rund 250 Euro geschätzt. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei Soltau unter 05191/93800 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell