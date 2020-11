Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Wochenendpressebericht der Polizeiinspektion Simmern (Freitag, 06.11.2020 - Sonntag, 08.11.2020) .

SimmernSimmern (ots)

Falsche Polizeibeamte:

- Am Donnerstagabend kam es in der Verbandsgemeinde Kirchberg zu einem Einsatz mit einem falschen Polizeibeamten. Eine ältere Dame erhielt offensichtlich einen Anruf eines angeblichen Polizeibeamten. Dieser gab an, dass es wohl in der Nachbarschaft zu einem Einbruchdiebstahl gekommen und ein Täter gefasst worden wäre. Aufgrund dessen, dass noch zwei weitere Täter auf der Flucht wären, sollte sie ihr Bargeld und Schmuck in einer Tasche vor der Tür ablegen. Die Polizei würde diese dann einsammeln und sicher verwahren. Die Geschädigte folgte nun leider den Anweisungen der angeblichen Polizeibeamten und legte ihren Schmuck und Bargeld vor die Tür. Zu den Tätern gibt es bisher keine Hinweise.

Hinweis der Polizei:

- Ein solches Vorgehen wird niemals von Beamten der Polizei angeregt! Die im eigenen Telefondisplay angezeigte Rufnummer kann unter Umständen gefälscht sein! - Sollten Sie einen verdächtigen Anruf erhalten oder sich über den Anrufer unsicher sein, dann rufen Sie in solchen Fällen umgehend selbst Ihre zuständige Polizeidienststelle an! - Nützliche Tipps sowie einen Videoclip hierzu finden Sie im Internet auf der Seite der Polizei Rheinland-Pfalz, #mitmirnicht, "Gemeinsam gegen Falsche Polizeibeamte"

Einbruchdiebstähle:

- Am Samstagnachmittag kam es in Kirchberg zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Unbekannte Täter hebelten eine Terrassentür auf und verschafften sich so Zutritt zum Gebäude. Gestohlen wurden hier Computer und eine Münzsammlung. - Etwa im gleichen Tatzeitraums wurde noch ein weiteres Wohnhaus in Kirchberg von unbekannten Tätern angegangen. Auch dieses Mal wurde sich Zutritt über die Terrassentür verschafft. Hier hatten es die Täter hauptsächlich auf Schmuck abgesehen.

- In der Zeit von Freitagmittag bis Freitagabend fiel auch ein Wohnhaus in Argenthal den Einbrechern zum Opfer. Zutritt zum Objekt verschafften sich die Täter über ein aufgehebeltes Fenster. Diebesgut war hier fast ausschließlich Bargeld.

- Hinweise an die Polizeiinspektion Simmern (06543/981-0)

Trunkenheitsfahrt:

- Am Freitagabend wurde in Simmern ein Fahrzeug kontrolliert. Da beim Fahrer deutlicher Atemalkoholgeruch festgestellt wurde, wurde vor Ort ein Alkoholtest durchgeführt. Der Test ergab hierbei einen Wert von über zwei Promille. Die Weiterfahrt wurde untersagt, der Führerschein und der Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt. Dem Fahrer droht nun ein Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Koblenz



Telefon: 0261-103-0

www.polizei.rlp.de/pd.koblenz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell