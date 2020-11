Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Trickdiebstahl im LIDL

LahnsteinLahnstein (ots)

Am Samstag, den 07.11.2020, war eine 81-jährige Dame gegen 11:00 Uhr im LIDL-Markt in Lahnstein einkaufen. Nachdem sie ihre Einkäufe im Kofferraum ihres PKW verstaut hatte, legte sie ihre Handtasche dort ab und verschloss den PKW. Sie brachte nun den Einkaufswagen zurück. Am PKW zurück wurde sie nach Öffnung der Fahrertür mittels Funkfernbedienung von einem unbekannten Mann angesprochen. In der Zwischenzeit hatte ein weiterer bislang unbekannter Täter die Ablenkung genutzt in die komplette Geldbörse der Dame gestohlen. Dies war ihr erst später aufgefallen.

Sachdienliche Hinweise melden Sie bitte der Polizeiinspektion Lahnstein. Tel.: 02621-9130

Rückfragen bitte an:

